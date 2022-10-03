ينبع 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستستعد إدارة تعليم ينبع للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم 2022م، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل 5 أكتوبر تحت شعار" التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين" وذلك بتنفيذ حزمة من البرامج النوعية بمشاركة جميع مكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات .وذكر مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن يوم المعلم فرصة للاحتفاء بمهنة التعليم، واستعراض الإنجازات التي أُحرزت في هذا المجال، مبينًا أن شعار هذا العام"التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين" يأتي تأكيدا على مكانة المعلم، وتعزيزاً لدوره المهم باعتباره أحد أهم الركائز التعليمية، والذي لايمكن تحقيق التطوير والنجاح في العملية التعليمية إلا من خلاله .وجهت الإدارة جميع المدارس ومكاتب التعليم التابعة له أن تولي هذا اليوم جل الاهتمام من خلال تنفيذ العديد من المناشط التربوية المتنوعة والفعاليات المتميزة وتوظيف برامج الإذاعة الصباحية ، والوسائل الإعلامية المتاحة بهذه المناسبة؛ لتحقيق أهداف المناسبة من التعريف باليوم العالمي للمعلم (أهدافه، شعاره) ، وتقدير جهود المعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم ، وتعزيز دور المعلم ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية كأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني، وإبراز جهود وزارة التعليم في تطوير قدارت المعلمين والمعلمات .// انتهى //07:26ت م0015