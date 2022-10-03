جازان 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطاراً رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على محافظات ابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساء.// انتهى //07:29ت م0016