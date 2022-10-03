ينبع 07ربيع الاول 1444هـ الموافق 03أكتوبر 2022م واسنجح فريق طبي بطوارئ مستشفى ينبع العام بالنطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي من انقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر بعد ابتلاع جسماً غريباً أدي إلى إنسداد شديد في مجرى التنفس وسبب إختناق حاد وعدم القدرة على التنفس مع تباطؤ في نبضات القلب.وعلى الفور تم التعامل مع الحالة طبيًا ونجح الفريق بفضل الله في انقاذ حياة الطفلة وإستخراج الجسم الغريب من داخل مجرى التنفس بعناية شديدة وتم تقديم الاسعافات اللازمة بعد ذلك وتنويم الطفل تحت الملاحظة حتى استقرت حالة الطفلة واستعادة التنفس بشكلٍ طبيعي وغادرة المستشفى بصحة جيدة .// انتهى //07:33ت م0017