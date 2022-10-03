إسلام آباد 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية متنوعة على المتضررين من الفيضانات في مناطق مختلفة من باكستان ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي.وتابعت تطورات الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة في المناطق المتضررة من الفيضانات.واهتمت بتأكيد باكستان والولايات المتحدة الأمريكية العزم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وأخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأشارت إلى استعداد الاتصالات الباكستانية لإطلاق خدمة الجيل الخامس في المدن الكبرى مع بداية العام المقبل 2023م.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 44 قتيلاً، وتطورات الوضع السياسي والأمني في بوركينافاسو، واستعداد البرازيل لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية.// انتهى //07:36ت م0018