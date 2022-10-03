حقل 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأصدرت الجمعية الخيرية بمحافظة حقل تقريرها السنوي للربع الثالث من العام الجاري 2022 م ، مستعرضة خلاله أبرز إنجازاتها ونشاطاتها .وأوضح التقرير بيانات بعدد الأنشطة المنفذة ،والمبالغ المالية المصروفة التي جاء من أهمها :- سداد إيجار لعدد من الأسر بمبلغ 114000 ريال ، وتوفير أجهزة كهربائية لعدد من الأسر بمبلغ 12683 ريال, وكفالة 75 أسرة محتاجة بمبلغ 49600 ريال ، وتوزيع سلال غذائية بقيمة 33000 ريال، بالإضافة إلى توزيع 1200 كيس لحم .وقد أظهر التقرير أن جمعية حقل الخيرية بمنطقة تبوك تسير بخطى حثيثة في تحقيق أهدافها وتطوير منظومة عملها بما يسهم في تقديم المزيد من الخِدْمات الإنسانية للمجتمع وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي المهم الذي تضطلع به.// انتهى //07:40ت م0019