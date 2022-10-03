اجتماعي / بمصروفات تجاوزت 200000 ريال جمعية حقل الخيرية تنشر تقريرها لربع الثالث من العام 2022
الاثنين 1444/3/7 هـ الموافق 2022/10/03 م واس
حقل 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واس
أصدرت الجمعية الخيرية بمحافظة حقل تقريرها السنوي للربع الثالث من العام الجاري 2022 م ، مستعرضة خلاله أبرز إنجازاتها ونشاطاتها .
وأوضح التقرير بيانات بعدد الأنشطة المنفذة ،والمبالغ المالية المصروفة التي جاء من أهمها :- سداد إيجار لعدد من الأسر بمبلغ 114000 ريال ، وتوفير أجهزة كهربائية لعدد من الأسر بمبلغ 12683 ريال, وكفالة 75 أسرة محتاجة بمبلغ 49600 ريال ، وتوزيع سلال غذائية بقيمة 33000 ريال، بالإضافة إلى توزيع 1200 كيس لحم .
وقد أظهر التقرير أن جمعية حقل الخيرية بمنطقة تبوك تسير بخطى حثيثة في تحقيق أهدافها وتطوير منظومة عملها بما يسهم في تقديم المزيد من الخِدْمات الإنسانية للمجتمع وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي المهم الذي تضطلع به.
// انتهى //
07:40ت م
0019