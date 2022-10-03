القدس المحتلة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واساستشهد فلسطينيان اثنان، وأصيب آخر، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة ضاحية التربية والتعليم شمال رام الله في الضفة الغربية .وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون شمالا، وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم، مما أدى لاستشهاد اثنين هما باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة الثالث سلامة رأفت من بلدة بيرزيت.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين، واعتقلت المصاب.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس.وأوضحت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد أن داهمت منزليهما.وكانت قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، صباح اليوم، ومنعت مركبات الفلسطينيين من المرور ما أدى إلى التسبب بأزمة خانقة.// انتهى //08:26ت م0024