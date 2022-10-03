الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي (تاسي) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022م، بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11,405.32 نقاط، مقارنة بإغلاق التسعة أشهر الأولى من العام السابق، فيما كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة ذاتها عند مستوى 13,820.35 نقطة.وكشف التقرير الدوري، الصادر من موقع تداول السعودية اليوم، عن بلوغ القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة أشهر الأولى 2022م، 10,8 تريليونات ريال أي ما يعادل، (2,888.76 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة 7.56% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.كما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى 2022م، 1,4 ترليون ريال أي ما يعادل، (373.57 مليار دولار أمريكي) بانخفاض بنسبة 21.57% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 35.35 مليار سهم مقابل 55.93 مليار سهم بانخفاض بنسبة 36.80%.وأشار تقرير تداول السعودية إلى أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى 2022م، بلغ 67.85 مليون صفقة مقابل 70.86 مليون صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 4.25%.// انتهى //09:07ت م0025