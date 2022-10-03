لندن 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسسجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1665.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1673.30 دولاراً.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 19.12 دولاراً للأونصة.// انتهى //09:11ت م0026