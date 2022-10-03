تونس 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي جاهزية تونس التامة لاحتضان قمة الفرنكوفونية المزمع تنظيمها في شهر نوفمبر القادم وتوفير أفضل الظروف لنجاحها على جميع المستويات المادية واللوجستية.وتطرقت الصحف إلى استعداد وفد رفيع المستوى للتحول من تونس إلى واشنطن للاجتماع مع ممثلين من صندوق النقد الدولي لبحث وضع برنامج تعاون اقتصادي بين الصندوق وتونس.وتناولت في الشأن الدولي إعلان هيئة البحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا إخراج 42 جثة تعود إلى أشخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت بشرق البلاد.ولفتت صحف الاثنين في الشأن الدولي إلى قبول ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح استقالة الحكومة وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية حقق فيها مرشحو المعارضة مكاسب كبيرة.// انتهى //09:20ت م0028