الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسدشن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم, اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات, وذلك خلال الحفل الذي نظمه مركز "موان" تحت عنوان "يدًا بيد تتسابق هممنا لمستقبل واعد".واشتملت اللائحة التنفيذية على التعريفات والمصطلحات وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسـؤولية المنتج الممتدة وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات والتأهيـــل والتعويضات وتنظيم المبادرات التطوعية واستيراد وتصدير النفايات وخطط إدارة النفايات والمخالفات وضبطها والعقوبات والتفتيش والتدقيق.وتوضح اللائحة في موادها التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها قطاع إدارة النفايات على الأصعدة التشريعية والتنظيمية كافّة، نتيجة للدعم والاهتمام الذي يحظى به من قِبل القيادة الحكيمة.ويتولى المركز الاختصاص والإشراف على النظام؛ مما يسهم في تعزيز حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة, كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة، من خلال تطوير نماذج التمويل والعمل للقطاع، لتحسين کفاءة المنظومة وتعزيز مبدأ المحافظة على الموارد واستدامتها.من جانب آخر سيعمل المركز مع الشرکاء على بناء القدرات للعاملين بمنظومة إدارة النفايات بجميع القطاعات سواء الحکومية أو الخاصة أو غير الربحية، وکذلك رفع الوعي لدى المجتمع بما يحقق أهداف القطاع.وقال الرئيس التنفيذي لـ"موان" الدكتور عبدالله السباعي في كلمته: سيفُعل المركز أدواره ويكرس جهوده من خلال اللائحة التنفيذية التي تنظم أنشطة إدارة النفايات، إضافة إلى التخطيط والتطوير عبر وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية تحفز الاستثمار وتوعي المجتمع وتحد من إنتاج النفايات وتشجع على إعادة التدوير بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع.وأكد ضرورة اللائحة التنفيذية وإسهام تطبيقها الفاعل في معالجة النفايات بطريقة سليمة وآمنة وفق مبادئ وأسس عالمية في إدارة النفايات للوصول إلى المستهدف الوطني الذي يواكب رؤية 2030 في الارتقاء بمستقبل المملكة وتحقيق الاستدامة بصفتها محورًا أساسيًا في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار وتحسين جودة الحياة.// انتهى //10:04ت م0031