القاهرة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ببلورة مبادرات جديدة؛ لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده خلال الفترة القادمة، وتأكيده أهمية الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي لتوفير المستلزمات الأولوية للإنتاج والصناعة.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد اقتصادي كويتي، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض الاستثمارات الكويتية في مصر.وأشارت صحف الاثنين إلى تأكيد جامعة الدول العربية اهتمامها بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات في المنطقة العربية، مطالبة الحكومات بتحرك جاد يتماشى مع التحدّي غير المسبوق الذي يواجه الجيل القادم مع دخول اتفاقية باريس للمناخ حيّز التنفيذ.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية العديد من المدن الفلسطينية.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع عدد ضحايا إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 85 شخصًا.// انتهى //10:12ت م0032