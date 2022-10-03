اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الاثنين 1444/3/7 هـ الموافق 2022/10/03 م واس
طوكيو 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واس
ارتفع المؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً حاداً اليوم، إذ ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق وتتبعت أسهم الطاقة مكاسب أسعار النفط.
وحقق نيكي مكاسب في الساعة الأخيرة من التداول ليغلق على ارتفاع 1.07 % عند 26215.79 نقطة، بعد انخفاضه 1.22 % في وقت سابق من اليوم.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.63 % إلى 1847.58 نقطة، بعد تكبد خسائر حادة وصلت إلى 1.12 %.
// انتهى //
10:17ت م
0033