طوكيو 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسارتفع المؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً حاداً اليوم، إذ ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق وتتبعت أسهم الطاقة مكاسب أسعار النفط.وحقق نيكي مكاسب في الساعة الأخيرة من التداول ليغلق على ارتفاع 1.07 % عند 26215.79 نقطة، بعد انخفاضه 1.22 % في وقت سابق من اليوم.وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.63 % إلى 1847.58 نقطة، بعد تكبد خسائر حادة وصلت إلى 1.12 %.// انتهى //10:17ت م0033