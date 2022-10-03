الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسحصدت مدينة الأمير سلطان الإنسانية الجائزة البلاتينية ضمن فئة "مبادرة الجودة المستدامة وسلامة المرضى" في مؤتمر سلامة المرضى 2022م والمقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, وذلك بعد حصولها على تصويت لجنة التحكيم بالإجماع عن مشروعها "الانتقال نحو انعدام الأذى باستخدام مفاهيم مبادئ المنظمات عالية الموثوقية"، الذي نافس 71 مشروعاً طبياً قُدمت من 16 دولة على مستوى الشرق الأوسط.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، أن الجائزة تأتي تتويجاً لعمل دؤوب وجهود مقدرة تعمل عليها المدينة لتطبيق أعلى معايير الجودة وأفضل الأساليب المعمول بها عالمياً، مشيراً إلى أن رؤية المدينة تستهدف إيجاد بيئة شفاء وعمل استثنائية، سواء كانت للمرضى أو للقوى العاملة، وبذلك تسهم في تطوير كل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على نمو البرامج وتطوير الرعاية الطبية، وهذا بدوره يساعد في تقديم خدمات متقدمة للمجتمع.وأشار إلى أن هذه المنجزات الحضارية التي تحققها المملكة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة، وفي ظل الرؤية وبرامجها المتعددة في التحول الوطني مما سيضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في الرعاية الصحية، منوهاً بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الصحة في التكامل مع القطاع غير الربحي وتمكينه من خدمة المجتمع.// انتهى //10:33ت م0034