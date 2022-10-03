الجزائر 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستئناف البرلمان الجزائري جلساته العلنية بعرض رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن حصيلة أداء حكومته، مخبرة عن إعلان نواب المعارضة عن مسعى يهدف إلى جمع ثلثي توقيعات النواب من أجل حجب الثقة من الحكومة، فيما أعلن ائتلاف الموالاة أنه سيتصدى لهذا المسعى بفضل أغلبية المقاعد التي يحوز عليها.وتطرقت إلى الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن إلى الجزائر، مبرزة أن بورن ستبحث المسائل الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين في إطار شراكة جديدة بينهما.ورصدت صحف الجزائر تطورات الأوضاع في بوركينافاسو بسبب الأحداث الجارية فيها، كما عرجت على انتخابات الرئاسة في البرازيل.// انتهى //11:08ت م0042