جيزان 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسكثّفت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.وبيّنت الأمانة أن الأعمال التي جرى تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي شملت إزالة 88,085 متراً مكعباً من مخلّفات البناء والهدم، ومعالجة 2224 متراً مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 101 سيارة تالفة مهملة، ومعالجة 11,770 حاوية من حاويات النظافة، إضافة لدهان 29,369 متراً طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين مظهر 197 من حواجز الحفريات، ومعالجة 13,287 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، وكذلك صيانة 1395 عمود إنارة، وإصلاح 5645 متراً مربعاً من إنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.// انتهى //11:12ت م0043