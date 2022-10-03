جدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ، ويشمل محافظة، القنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وكذلك المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //11:30ت م0045