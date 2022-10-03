عام / "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
الاثنين 1444/3/7 هـ الموافق 2022/10/03 م واس
جدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ، ويشمل محافظة، القنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وكذلك المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السابعة مساءً.
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11:30ت م
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