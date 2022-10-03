سكاكا 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهمية دور الإعلام والطرح الإعلامي المتزن، والدور الريادي للإعلام الذي يسهم بشكل كبير في التوعية المجتمعية من خلال المعلومات الدقيقة والصحيحة, منوّهاً بما يحظى به قطاع الإعلام بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الحكيمة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم, مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة الجوف محمد بن هلال السياط، يرافقه أعضاء الهيئة بالمنطقة.وقال سموه: "إن منطقة الجوف تستحق من الجميع جهوداً متواصلة للوصول لمستويات أعلى ومميزة في مختلف المجالات الخدمية منها والإعلامية، مثنياً على ما قُدم من جهود إعلامية ملموسة في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، مبدياً تفاؤله بتفاعل الجميع والعمل على مبادرات إعلامية هادفة ذات استدامة وجودة وإتقان.وأكد أهمية دور هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي، وتنسيق الجهود الإعلامية لإبراز ما تزخر به المنطقة من مقومات حضارية، وثقافية، وسياحية, وتراثية.وحثّ الأمير فيصل بن نواف, الجميع على المصداقية في نقل الأحداث ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية، مرحباً بالنقد البناء الهادف القائم على الفهم العميق وفق قواعد المهنية الإعلامية، مؤكداً وقوفه ودعمه لجميع الإعلاميين والإعلام بالمنطقة الذي يخدم الصالح العام.من جهته قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير الجوف على دعمه وتوجيهاته السديدة للبرامج والمبادرات التي تعمل الهيئة على تنفيذها، التي من شأنها الإسهام في تطوير وتنمية القطاع الإعلامي في منطقة الجوف، مؤكداً لسموه أن فرع هيئة الصحفيين منذ افتتاحه عمل على إقامة دورات ولقاءات وحلقات إثرائية الغرض منها صقل الإعلاميين وإبراز إعلاميين جدد في المنطقة.// انتهى //11:37ت م0047