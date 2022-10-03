جيزان 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأطلقت مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية بالشراكة مع جمعية معين التطوعية بجازان اليوم، مبادرة مجتمعية في اليوم العالمي للمسنين تحت مسمى مبادرة "بركتنا" .وأوضحت ممثلة المؤسسة في منطقة جازان عهد مباركي أن تنفيذ المبادرة بالمنطقة يأتي ضمن المبادرات التي تنفذها على مستوى المملكة بالشراكة مع عدد من الجمعيات واللجان المهتمة بخدمة ورعاية المسنين، بقيادة نخبة من القياديين في العمل التطوعي وذلك للعام الخامس على التوالي، وتهدف للوصول إلى أكثر من 1000 مستفيد ومستفيدة.// انتهى //11:43ت م0049