الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستطلق وزارة الصحة البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة في العاشر من أكتوبر 2022م، ويستمر لمدة تسعة أيام في الرياض.ويأتي ذلك ضمن إطار استعداد المملكة المبكر، والاستجابة السريعة لمواجهة المتغيرات الصحية من انتشار الأوبئة والجوائح والعمل على مكافحتها والسيطرة عليها محلياً وعالمياً.وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذا البرنامج يأتي نظراً لترشيح المملكة ضمن ثلاث دول وقع الاختيار عليها لبدء البرنامج، وبهدف رفع جاهزية الفرق المتخصصة في إدارة واحتواء الأوبئة والسيطرة عليها، من خلال حزم تدريبية أعدت من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد موءئمتها لتناسب المتغيرات الصحية في المملكة عبر إقامة المحاضرات، وورش العمل، والتدريب المحاكي للواقع وفقاً لسياق المملكة، حيث تستهدف هذه الدورات التدريبية إعداد 42 مدرباً وطنياً معتمداً من قبل الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية.// انتهى //11:50ت م0050