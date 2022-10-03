سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة لبلاده
الاثنين 1444/3/7 هـ الموافق 2022/10/03 م واس
جدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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12:13ت م
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