سياسي / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة لبلاده
الاثنين 1444/3/7 هـ الموافق 2022/10/03 م واس
جدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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12:13ت م
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