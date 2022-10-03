الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واساستكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعمال مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق الكلية التقنية بمحافظة جدة "بنين"، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة.وتهدف "ترشيد" من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع مباني ومرافق الكلية، وعملت على إعادة تأهيل 26 مبنى تابعًا للكلية بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 23 ألف متر مربع، وذلك وفقًا للمعايير العالمية.وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد الغريري أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على جميع مباني ومرافق الكلية قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق الكلية، وعملت على تطبيق معيارين رئيسين للرفع من كفاءة الطاقة، حيث قامت بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة بتقنية الـ (LED) الموفرة للطاقة وذات أداء عال في البيئة العملية، وكذلك تركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للكلية التقنية (بنين).يذكر أن الوفر المتوقع تحقيقه بلغ 1.6 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 68% من إجمالي استهلاك الإضاءة السابق، ونسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 2.5 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 913 طنًا متريًا من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 15 ألف شتلة.// انتهى //12:13ت م0054