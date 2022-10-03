الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستحت رعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، كرَم معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، صندوق التنمية العقارية كونه راعياً حكومياً في مؤتمر التقييم الدولي المقام بمدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 3 - 5 أكتوبر، حيث تسلم التكريم الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي.ويشارك الصندوق بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، يُبرز دوره الريادي في حوكمة المنتجات التمويلية، التي أسهمت في رفع جودة تقارير التقييم من 45% إلى 88%، وتعزيز مهنة المقيم العقاري والفني، ورفع جودة تنفيذ المشاريع السكنية، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد - أبرز برامج رؤية المملكة 2030-.ويتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، خلال المؤتمر غداً في جلسة حوارية بعنوان "التقييم الممكنات والتحديات"، عن الرحلة الإلكترونية للتقييم العقاري والفني ودور الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والربط الإلكتروني مع نظام "قيّم"، شارحاً كيفية استقبال طلبات التقييم إلكترونياً وفق معايير عالية الدقة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين لمنازلهم، بدايةً من تقديم الطلب للتمويل العقاري من الجهة التمويلية مروراً بالتقييم العقاري والفني، حتى انتهاء إجراءات التمويل وتوقيع العقد التمويلي.يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، نفّذ مشروع حوكمة المنتجات التمويلية في مايو 2021، ووقع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "تقييم" وأصدر أكثر من 500 ألف تقييم عقاري وفني لمستفيدي برامج الدعم السكني خلال الفترة من مايو 2021 حتى نهاية الربع الثالث من 2022م.// انتهى //12:27ت م0055