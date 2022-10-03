الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض المكلف العقيد مسعود بن خالد القبع.وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي متضمناً أعمال وإنجازات القوة في المنطقة.وأعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مهامهم وأهدافهم.// انتهى //13:24ت م0067