جدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التقرير الختامي لتقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1443 هـ .وسلّم التقرير لسموه رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ العميد مهندس الدكتور عمار بن محمد المغربي، يرافقه أعضاء الفريق، حيث تضمّن التقرير الأعمال والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالخطة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال حج العام الماضي، التي نفذتها 35 جهة حكومية، وتم خلالها التعامل مع أكثر من 13 نوعًا من المخاطر الافتراضية المرتبطة بالحج.// انتهى //13:32ت م0069