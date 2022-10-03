جيزان 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، انطلاق فعاليات ملتقى جازان 2030 "تمكين وتوطين", الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وفور وصول سموه قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى الذي يمثل مشاركة عدد من الجهات الحكومية و القطاع الخاص و القطاع غير الربحي، مستمعاً لشرح عن المعرض الذي يسعى لتعزيز أهداف الملتقى في تمكين وتأهيل مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل، وتوطين الفرص الوظيفية.وتضمن الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة عرض مرئي عن ملتقى "تمكين وتوطين" ومنجزات الفرع، وكلمة لمدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي أوضح فيها أن الملتقي الذي تشارك فيه 35 جهة تمثل القطاع العام والقطاعين غير الربحي والخاص ، وسيتم خلاله طرح 1473 وظيفة للشباب والفتيات، وتنفيذ 18 ورشة تدريبية.وبين أن الملتقي يهدف لنشر ثقافة العمل لدى المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من الأسر الضمانية والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام من تزويدهم بالممكّنات التي تساعدهم على الاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل، وتوطين الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.عقب ذلك قُدم أوبريت بعنوان "مشاريع وطنية"، وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة جازان الجهات المشاركة ورعاة الملتقى، وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:34ت م0071