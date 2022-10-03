بريدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، التقرير السنوي عن المهام والأعمال التي قام بها رجال قوة أمن المنشآت بالمنطقة خلال العام المنصرم.جاء ذلك خلال استقبال سموه، لقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة القصيم اللواء ركن عبدالعزيز الجهني، مشيداً بما يلقاه القطاع من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة، ‏وتزويده بما يحتاجه من كوادر بشرية وتجهيزات عسكرية ، إيماناً منها بالدور الذي يقوم به في الحفاظ على أمن المنشآت الحيوية بالمملكة.// انتهى //13:35ت م0072