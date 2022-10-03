جدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2021م, والذي سلمه لسموه مدير عام فرع المركز بالمنطقة المهندس وليد الحجيلي.واستمع سموه لشرح عن محتوى التقرير, والذي يستعرض أعمال المركز الهادفة لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، والخطط والخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى مبادرات المركز ومن أبرزها إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وزيادة عدد محطات رصد الهواء بالمنطقة.// انتهى //13:47ت م0073