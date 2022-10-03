الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسوقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة'، اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين بما يخدم موهوبي وموهوبات الوطن.وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور نائب ‏محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز بن محمد الفايز، ونائب الأمين لخدمات الموهوبين في مؤسسة "موهبة" الدكتور باسل السدحان، حيث وقع الاتفاقية مدير تنمية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية في الهيئة المهندس خليفة بن بديع، ومدير الشراكات في "موهبة" سندس الوهيب.وتهدف المذكرة إلى تقديم برامج نوعية مشتركة للطلبة الموهوبين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع وإجراء الدراسات العلمية التي تسهم في رفع مستوى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.كما تتضمن مجالات التعاون تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم تسجيل طلاب موهبة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين (مقياس موهبة)، ودعم وتنفيذ البرامج الإثرائية الصيفية لتأهيل و توجيه اهتمامات الطلبة الموهوبين وتنفيذ برامج مشتركة تسهم في دعم قطاع الصناعات العسكرية بالشباب والشابات المؤهلين معرفيًا ومهاريًا في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات، بجانب تعزيز فرص التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل، والتعاون مع منشآت قطاع الصناعات العسكرية لتقديم بعثات للطلاب الموهوبين في المجالات الخاصة بالقطاع، والشراكة النوعية في الفعاليات المشتركة لرفع الوعي بأهمية العلوم المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وربط الفرص الوظيفية للطلبة الموهوبين للعمل في قطاع الصناعات العسكرية.// انتهى //13:49ت م0075