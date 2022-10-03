نجران 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسنجح أطباء القلب في مستشفى الولادة والأطفال بنجران في إنقاذ حياة سيدة حامل تعاني من مضاعفات مرضية وسمنة مفرطة.وقالت صحة نجران: "إن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من مضاعفات مرضية شديدة تمثلت في ارتفاع عالٍ في ضغط الدم ، وانصمام رئوي، وسمنة مفرطة بوزن بلغ ١٥٢ كيلو جراماً، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وخضعت على إثرها المريضة لعملية قيصرية عاجلة تكللت بالنجاح والله الحمد"، مبينةً أن المريضة غادرت ومولودها المستشفى وهما في أتم صحة وعافية، بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم المختصة.يذكر أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال والولادة بالمنطقة في النصف الأول من العام الجاري بلغ 30689 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال الفترة 1849 عملية، فيما بلغ عدد المواليد خلالها 3833 مولوداً.// انتهى //13:51ت م0077