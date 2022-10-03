الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسعقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض اليوم ، اجتماعها الـ(117)، برئاسة معالي وزير المالية بالمملكة رئيس الدورة الحالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات العربية المتحدة الأستاذ محمد بن هادي الحسيني، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومعالي وزير المالية بسلطنة عمان سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، ووزير المالية بدولة قطر علي بن أحمد الكواري، ووكيل وزارة المالية بدولة الكويت أسيل سليمان المنيفي، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وبحث أصحاب المعالي خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.كما اطلعت اللجنة على ما تم بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م.// انتهى //14:17ت م0079