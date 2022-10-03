مسقط 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30)، اليوم، عند مستوى 4588.55 نقطة مرتفعًا بـ 15.7 نقطة، أي ما يعادل 0.34%، مقارنة بآخر جلسة تداول، التي أغلق فيها عند مستوى 4572.82 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و381 ألفًا و291 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 26.3%، مقارنة بآخر جلسة تداول، التي بلغت فيها قيمة التداول 3 ملايين و230 ألفًا و516 ريالًا عمانيًّا.// انتهى //15:15ت م0100