الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسعقد اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم، ورشة عمل مع شركة الاتصالات السعودية stc ، بحضور عدد من الشركات الوطنية.واستعرضت الورشة فرص الاستثمار وتوطين المنتجات المتاحة لدى الشركة، وذلك في إطار جهود ومبادرات (مجلس تنسيق المحتوى المحلي) الذي يضم جهات حكومية وخاصة لدعم تطلعات رؤية المملكة 2030 لتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة في المملكة، من خلال توطين إنتاج السلع والخدمات لرفع تنافسيتها وتوفير فرص وظيفية مستدامة.وأكدت شركة الاتصالات السعودية أنها تعمل على أن تكون جميع مشترياتها خاضعة لآليات تفضيل المحتوى المحلي بما يدعم استدامة الصناعة والمنتج الوطني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينة أنها منذ تأسيسها تهتم بالتوطين سواء على مستوى الوظائف أو الصناعة أو دعم إنشاء شركات جديدة بما يؤدي لنمو الاقتصاد الوطني.وأوضحت الشركة أنها أطلقت برنامج "روافد" عام 2017 ضمن إستراتيجيتها لتعزيز المحتوى المحلي على محاور التوطين والتصنيع المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن الابتكار ونقل التقنيات والخبرات المتقدمة في قطاع الاتصالات للمملكة، مفيدة أن البرنامج نجح للوصول بمؤشر تنمية المحتوى المحلي بالشركة إلى 40.75% في عام 2021، وذلك بدعم توطين الوظائف وزيادة المشتريات من الشركات المحلية وبناء القدرات من خلال أكاديمية وحاضنة الأعمال "إنسباير يو"، متناولة خططها لزيادة المحتوى المحلي خلال السنوات القادمة، وقيامها بإنشاء قائمة تحتوي على الفرص الاستثمارية التصنيعية للقطع والمعدات القابلة للتصنيع محليًا.// انتهى //15:16ت م0101