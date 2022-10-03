إسلام آباد 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها باكستان من الأمطار الموسمية منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1695 شخصًا، مع وجود 12865 شخصًا تعرضوا لإصابات مختلفة.وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان اليوم أن بين الضحايا 630 طفلًا و340 امرأة، و725 رجلًا، مضيفة أن الفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة تسببت في تلف 13254 كيلومترًا من الطرق، وتدمير وتضرر 440 جسرًا، فضلًا عن تضرر 1277861 منزلًا بشكل كامل أو جزئي.كما أدت الفيضانات إلى نفوق 1162122 رأسًا من الماشية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية.// انتهى //15:18ت م0102