الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسعقد أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض اليوم، اجتماعهم المشترك مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور معالي وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات العربية المتحدة الأستاذ محمد بن هادي الحسيني، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ومعالي وزير المالية بسلطنة عمان سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، ووزير المالية بدولة قطر علي بن أحمد الكواري، ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور باسل أحمد هارون، ونائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة إبراهيم عبيد الزعابي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد عبدالله المبارك، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر بن سالم بن عبدالله العمري، والشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ووكيل وزارة المالية بدولة الكويت أسيل سليمان المنيفي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.واستُعرض خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المالية والنقدية، ومناقشة ورقة صندوق النقد الدولي "الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون"، التي ركزت على السياسات اللازمة في دول مجلس التعاون للتخفيف من عواقب جائحة كورونا (COVID-19) وأسعار النفط، كما ناقشت أهمية التركيز على سياسات لضمان الاستدامة المالية مثل الإيرادات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وأهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.// انتهى //15:21ت م0103