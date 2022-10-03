تبوك 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأقامت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك أمس، ملتقى التطوع الأول بالمنطقة تحت عنوان " التطوع مسؤولية وتكامل "، بمشاركة عدد من مديري ومديرات القطاعات التطوعية الحكومية والخاصة وغير الربحية .وتناول الملتقى في يومه الأول عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها، الإعلام الاجتماعي وأثره على العمل التطوعي، وتجويد العمل التطوعي في وحدات التطوع، وبناء القيادات في القطاعات التطوعية، إلى جانب إبراز التجارب النوعية في ضوء تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود التطوعية وتنظيمها لتعزيز أواصر العمل بين وحدات التطوع في بمنطقة تبوك .وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد العوده إلى أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تميزت بها "الجمعية"، وتحرص عليها في مجال العمل التطوعي، لافتا إلى أن الملتقى سيضم في يومه الثاني العديد من الجلسات الحوارية والورش التدريبية واللقاءات المفتوحة بين مديري ومديرات الجهات المشاركة.// انتهى //15:22ت م0104