الدوحة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعًا بمقدار 47.65 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 12 ألفًا و595.69 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 126 مليونًا و351 ألفًا و998 سهمًا، بقيمة 428 مليونًا و183 ألفًا و388.425 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15151 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:26ت م0105