الدمام 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل بعنوان (التميز المؤسسي.. الطريق إلى جائزة الملك عبدالعزيز للجودة)، بحضور أمين المنطقة بالإنابة المهندس مازن بخرجي، والمدير التنفيذي للجائزة الدكتور أحمد بابدر.وأشار المهندس بخرجي إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بالجائزة وأهميتها وكيفية المشاركة فيها ومراحلها، ودورها في الارتقاء بمستوى الأمانة والفئات الخاصة بالمشاركة فيها، ودعم وتمكين فريق العمل وتطوير مهاراتهم لبناء ممارسات حقيقية للتميز المؤسسي والمبنية على معايير هذه الجائزة، مؤكداً سعي أمانة الشرقية للمشاركة في عدد من المسابقات والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، لتطوير أنظمتها من خلال معايير هذه الجوائز التي تحولت إلى أداة قياس لأداء الجهات الحكومية والخاصة، وتحديد مستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وتحقيق رضاهم، وصنع منظومة شاملة ومتكاملة لرفع مستوى الأداء المؤسسي المبني على الاستفادة القصوى من الموارد لتحقيق أعلى كفاءة وفاعلية.من جانبه, قدّم الدكتور أحمد بابدر عرضاً عن الجائزة يتضمن مفهوم التميز المؤسسي ونموذج تميزها وتاريخها وأهدافها التي تتركز على نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي ورفع مستوى الجودة في المنتجات والخدمات، وتحفيز القطاعات لتبني نموذج التميز للجائزة، إضافة إلى الارتقاء بمستوى القيادات الإدارية وتوفير منصة مثالية لنشر وتبادل أفضل الممارسات، وعرض لأشكال المنشآت المتميزة، وكيفية عمل الجائزة لتحقيق التميز المؤسسي في المملكة.فيما قُدّمت ورقة عمل تركزت حول المراحل المقترحة للإعداد والتجهيز للمشاركة في الجائزة من خلال استخدام النموذج الخاص بالجائزة وتوفير معاييرها.// انتهى //15:31ت م0107