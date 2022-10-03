أبوظبي 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واساختتمت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مشاركتها الأولى في فعاليات الدورة الـ19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2022) الذي أُقيم خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك), بتنظيم من "نادي صقاري الإمارات"، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورئيس "نادي صقاري الإمارات".وتهدف مشاركة المحمية إلى التعريف برابع أكبر محمية برية في العالم وأكبر المحميات في الشرق الأوسط، حيث تمتلك تنوعًا جغرافيًّا مذهلًا يصل إلى 14 نوعًا، وتاريخ حضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، الطبيق، والخنفة، وتحتضن في أراضيها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، وغزال الريم، كما تركز المحمية على رفع الوعي بأهمية الحياة الفطرية وإبراز دورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي وجهودها المبذولة في مساهمة حماية الحياة البرية.وتعريف الزوار بخصائصها الفريدة وكنوزها الطبيعية النادرة من الآثار والتضاريس والغطاء النباتي، حيث شهد جناح محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض.وتأتي المشاركة امتدادًا للعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتاريخ العريق بين البلدين.// انتهى //15:43ت م0109