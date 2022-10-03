الرباط 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والنظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، بجمهورية باشكورتستان اليوم، اتفاقية إنشاء كرسي الإيسيسكو للغة العربية في خدمة الحوار والتعايش، الذي ستستضيفه الجامعة الإسلامية الروسية التابعة للنظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية بين اللغات الأخرى في جامعات روسيا الاتحادية ودول آسيا الوسطى.وقع الاتفاقية افتراضيًا عن الإيسيسكو، المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن رئاسة النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الشيخ طلعت صفا تاج الدين.ويهدف هذا الكرسي، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لدعم "مشروع تعليم اللغة العربية في الدول الناطقة بلغات أخرى"، إلى تعميق البحث العلمي والتربوي في قضايا اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة الإسلامية الروسية في عموم مؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي في روسيا الاتحادية ودول آسيا الوسطى، وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية في إطار الخصوصيات المحلية بالمنطقة، وإغناء الدراسات اللغوية بين اللغة العربية واللغات الأم للطلاب، وإبراز التراث الأدبي والعلمي والثقافي المكتوب بلغات الشعوب المسلمة المدوَّنة بالحرف العربي في روسيا الاتحادية ودول آسيا الوسطى.كما يأتي إنشاء هذا الكرسي في إطار رؤية الإيسيسكو الداعية إلى استثمار الكراسي الجامعية المتخصِّصة في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها لتعزيز أدوار الجامعات في تعميق البحث اللساني التطبيقي ودعم التميّز والابتكار وتنويع مصادر المعرفة لتطوير التعليم العربي وتوفر حاضنة أكاديمية له تعزز روح الابتكار والمبادرة والتطوير.// انتهى //15:56ت م0110