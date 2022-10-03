عرعر 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأعلن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في كلية التقنية للبنات بعرعر اليوم عن بدء التسجيل في عدد من البرامج التدريبية.وتشتمل هذه البرامج على مقدمة في الأمن السيبراني ، وتقنيات الإبداع والتميز في السكرتارية، وتغليف وتنسيق الهدايا.وتستهدف البرامج تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة، للإسهام في تنمية الوعي المهني والتقني في المجتمع.// انتهى //16:03ت م0113