عام / تقنية عرعر تعلن عن بدء التسجيل في برنامج خدمة المجتمع
الاثنين 1444/3/7 هـ الموافق 2022/10/03 م واس
عرعر 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واس
أعلن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في كلية التقنية للبنات بعرعر اليوم عن بدء التسجيل في عدد من البرامج التدريبية.
وتشتمل هذه البرامج على مقدمة في الأمن السيبراني ، وتقنيات الإبداع والتميز في السكرتارية، وتغليف وتنسيق الهدايا.
وتستهدف البرامج تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة، للإسهام في تنمية الوعي المهني والتقني في المجتمع.
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16:03ت م
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