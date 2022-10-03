حائل 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسدشن مدير الشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور فرحان الشمري اليوم، فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك ‬بمجمع الحديقة مول تحت شعار "رايتك وردية"، بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والقطاع الثالث وجامعة حائل والتعليم.واطلع الدكتور الشمري على أركان المعرض والعيادات المصاحبة، مستمعاً لشرح موجز عن اجراءات التوعية والكشف والمتابعة، مؤكداً ضرورة حثّ المستفيدات بأهمية الفحص المبكر الذي يجعل نسبة الشفاء من المرض عالية عند اكتشافه.// انتهى //17:19ت م0139