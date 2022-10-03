لندن 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسسجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار بعد تراجع الحكومة البريطانية عن خطتها لخفض ضريبة الدخل على الأثرياء، وهي الخطة التي أثارت فزع المستثمرين وأحدثت هزة في الأسواق.وأوضح وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج في تصريحٍ له أنه، لن يمضي قدما في إلغاء ضريبة الدخل البالغة 45 % ، مضيفًا أنها باتت مصدرا لتشتيت الانتباه.وتداول الجنيه الإسترليني - بعد وقت قصير من تراجع الحكومة - عند 1.1263 دولار أمريكي، وعاد بالقرب من المستويات التي تم تداولها في 23 سبتمبر.// انتهى //17:19ت م0140