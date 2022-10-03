جدة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسعقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم، ورشة العمل الفنية تحت عنوان "إستراتيجيات التحول الرقمي في المؤسسات المالية الإسلامية"، بالعاصمة البحرينة المنامة، لمدة ثلاثة أيام.وتهدف ورشة العمل للتعرف على الآليات الفعالة لتحقيق إستراتيجيات التحول الرقمي الناجحة في المؤسسات المالية الإسلامية، فيما ستسلط المؤسسات المالية الإسلامية الضوء على سُبل تطبيق هذه الإستراتيجيات لتلبية احتياجات العملاء والمحافظة عليهم، من خلال توفير منتجات وخدمات رقمية مميزة، والتركيز على التحديات المحاطة بها.وشددت مدير الشؤون المالية والإدارية في المجلس العام للبنوك الإسلامية زينب العويناتي على أهمية تسريع التوجهات التكنولوجية التي تساعد في تعزيز مكانة المؤسسات المالية الإسلامية في الأسواق العالمية ، منوهة بضرورة تنفيذ إستراتيجيات محددة توضح متطلبات البُنى التحتية لتحقيق التحول الرقمي بنجاح ، إلى جانب مواكبة المنافسة في الأسواق العالمية.وشهدت أعمال الورشة في يومها الأول حضورًا واسعًا من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية والرقابية والمنظمات الدولية، تم خلال الجلسات النقاشية التعرف على المهارات العملية اللازمة لتحديد وتنفيذ آليات التحول الرقمي المناسبة لمؤسساتهم، من خلال مجموعة من الحالات الدراسية من واقع العمل.وتندرج هذه المبادرة تحت هدف التطوير المهني ، الذي من خلاله يسعى المجلس العام للبنوك الإسلامية إلى تطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.// انتهى //17:26ت م0141