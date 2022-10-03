نوابجانج 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نوابجانج بجمهورية بنجلاديش، وذلك ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي".وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال البرنامج الذي استمر نحو 10 أيام، بالكشف على 4.610 حالات، وتوزيع 1.616 نظارة طبية، وإجراء 519 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.ويأتي هذا البرنامج امتدادًا للمشاريع التطوعية التي ينفذها المركز في عدة دول؛ بهدف تقديم العلاج لذوي الدخل المحدود.// انتهى //17:27ت م0142