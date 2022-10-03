إسلام آباد 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس توزيع 1.360 سلة غذائية و67 خيمة و 996 ناموسية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، ومناطق ديامر وغزر بمقاطعة جلجت بلتستان، ومنطقة نصير آباد بإقليم بلوشستان، ومنقطة نيلم بمقاطعة آزاد كشمير، استفاد منها 9.520 فردًا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم هناك.// انتهى //17:30ت م0143