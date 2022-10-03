القاهرة 07 ربيع الأول 1444 ه الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأكدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي ودعمه الكامل لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقها في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلال سيادتها على أرضها المحتلة.وجددت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم بالجامعة العربية لمناقشة مشروع القرار الخاص بفلسطين، تضامن البرلمان التام ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية نَصًّا وروحًا وتسلسلًا.وأوضح بيان اللجنة أن أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير أطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات الأوضاع بفلسطين في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها المستعمرون وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين والمتمثلة باستباحة الدم الفلسطيني بالاغتيالات ومصادرة وهدم بيوتهم، واستمرار تنكر سلطات الاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.// انتهى //17:30ت م0144