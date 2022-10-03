مقديشو 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف بالعاصمة الصومالية مقديشو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد، والمدير العام للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال السفير محمد بمبه محمد بوبه، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمة، ورئيس هيئة إدارة الكوارث الصومالية محمود معلم، وعدد من المسؤولين الصوماليين.وجرى توزيع 2.000 كسوة في مديرية وداجير بمحافظة جريسبالي التابعة لإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، يستفيد منه 12.000 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد أن هذه المشاريع الإغاثية الطارئة والموجهة للأشقاء بجمهورية الصومال الفيدرالية تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم الأشقاء ليتجاوزوا المعاناة التي يمرون بها.من جانبه قدم رئيس هيئة إدارة الكوارث الصومالية محمود معلم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللمملكة العربية السعودية على ما يقدموه من مساعدات عاجلة للشعب الصومالي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.وتأتي هذه المساعدات ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.// انتهى //17:30ت م0146