مقديشو 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسلقي ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم وزير الصحة في حكومة ولاية هيرشبيلي الصومالية زكريا محمد أحمد ونائب محافظ إقليم هيران للشؤون الإدارية والمالية أبو بكر عبدالله مادي مصرعهم جراء تفجيرين انتحاريين اليوم في مدينة بلدوين مركز إقليم هيران بولاية هيرشبيلي.وأفادت مصادر محلية صومالية أن انتحاريين يقودان شاحنتين مفخختين استهدفا اليوم معسكر "لماغلاي" في المدينة، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المسؤولين والمدنيين، مشيرة إلى أن من بين المسؤولين الذين أصيبوا في الهجوم قائد قوات الدراويش في ولاية هيرشبيلي أحمد ديري ونائب رئيس مدينة متبان للشؤون الإدارية والمالية عبدالكافي شري.// انتهى //17:32ت م0147