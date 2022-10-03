الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بوزير المالية بدولة قطر الأستاذ علي بن أحمد الكواري، اليوم، في مدينة الرياض، وذلك على هامش المشاركة في انعقاد الاجتماع (117) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.واستُعرِض خلال اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، كما نُوقِشت أوجه تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- وتطلعات شعوبها.// انتهى //17:43ت م0153